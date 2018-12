EROTICO VICENTINO – Coppie: 1 su 3 non fa sesso

Nelle coppie che stanno insieme da almeno 5 anni, il 34% non ha più vita sessuale oppure ha una vita sessuale molto sporadica. A metterlo in evidenza sono gli psicologi e gli analogisti di Anima Select, l’organizzazione che ha rivoluzionato il mondo degli incontri grazie alle tecniche scientifiche dell’«abbinamento emotivo». “E non stiamo parlando di ultra-settantenni ma soprattutto di uomini sotto i 50 anni, che vivono un disagio emotivo che porta ad un effettivo calo del desiderio” – spiegano. Sorprendente è poi il fatto che i casi di problematiche fisiche oggettive non sono tanto numerosi. Nella maggior parte delle situazioni si arriva a non fare più sesso soprattutto per cause psicologiche, quali la mancanza di autostima e i dubbi sulle proprie capacità di soddisfare il partner, le fobie sessuali e i dubbi sulle dimensioni e sulla forma dei propri genitali, gli sbalzi del tono dell’umore e -non meno importante – le problematiche lavorative e di vita quotidiana. “Così ci si ritrova in preda ad ansie, paure, angosce, panico, insicurezze, dipendenze nocive, infelicità, disturbi emotivi, blocchi, somatizzazioni e malattie che non sono altro che le sanzioni della paura, del senso di incapacità, della sventura percepita” – assicura lo psicologo Stefano Benemeglio, padre delle discipline analogiche. Ed ora sono soprattutto i giovani ad avere una scarsa intimità sessuale, un dato apparentemente paradossale se si considera che nell’epoca in cui viviamo dilaga una sessualità facile, aperta, disinibita. “Ma in realtà non è tanto paradossale: la donna è diventata più aggressiva e il maschio spesso si sente intimidito e scappa” – commenta Roberto Sberna, direttore generale di Anima Select, sottolineando come spesso chi rifiuta il sesso è proprio l’uomo. Uomini all’ascolto: qui urge porre rimedio. Sì ok, tu che stai leggendo dirai sicuramente che non è il tuo caso. Mentendo. Come consigliano gli esperti: più impegno, più fantasia, più relax…ed il gioco è fatto.