EROTICO VENETO – Sex toys a domicilio: la valigia rossa fa il boom in Veneto

Scordatevi contenitori di plastica, robot da cucina, detersivi o prodottini detergenti che fanno miracoli, la nuova frontiera del porta-a-porta sono le dimostrazioni di giocattoli erotici. Incontri confidenziali fra amiche, dove scambiarsi consigli in rosa sulla ricerca del piacere, con shopping incorporato naturalmente. In Spagna vanno per la maggiore già da qualche anno, ma questi festini per poche intime a base di pasticcini e sex toys cominciano a prendere piede anche in Italia. In particolare, il Nord Italia è territorio già battuto a tappeto da queste venditrici particolari. E, non potrebbe essere altrimenti, il Veneto se la gioca con la Lombardia nella sfida al maggior numero sia di venditrici che di acquirenti. Il meccanismo è identico a quello che per anni ha funzionato per abbindolare le casalinghe disperate all’acquisto di cosmetici e detersivi stanhome. La padrona di casa pensa ad invitare le amiche e si preoccupa del rinfresco promettendo un pomeriggio istruttivo sulla sessualità e sul piacere femminile e le ragazze della Valigia Rossa (hanno anche un nutrito gruppo su facebook) si presentano con il loro armamentario erotico per tutti i gusti. Dall’ultimo vibratore agli oli profumati per eccitanti massaggi, da provare in diretta senza dover affrontare l’imbarazzo di un sexy shop. Inutile dirlo, l’ingresso è severamente vietato ai maschi e una buone dose di ironia vivamente richiesta. La Valigia Rossa infatti vende pentolame e creme ma sex toys, oli intimi da massaggio, palline per la ginnastica pelvica, lubrificanti, vibratori, e qualunque altra cosa che abbia a che vedere col sesso e il benessere sessuale della donna. In pratica, un incontro, tra amiche, con una consulente e la sua valigia, davanti a qualche dildo vibrante.. L’azienda si occupa di vita di coppia e salute sessuale delle donne, incontrano circa 15.000 donne l’anno e collaborano con i più rinomati istituti di ricerca di sessuologia in Italia. Le consulenti della Valigia sono circa 110 in tutta Italia e seguono una preparazione ferrea: incontri, workshop, interviste via skype, lezioni online e stage di due giorni in varie città, fino all’incontro finale, quello con la loro sessuologa che verifica e dà il benestare alla consulente per cominciare a presentare nelle case delle italiane. Nessun imbarazzo, solo molto divertimento la sana voglia di far star bene quante più donne possibile. La cosa buffa, è che molti uomini hanno una strana aspettativa attorno a questi incontri: immaginano chissà cosa… che si faccia chissà che. Invece il clima è estremamente cordiale, divertito e soprattutto ci si ammazza dalle risate, tra momenti seri e uscite comiche incredibili. Ci si presenta ciascuna dicendo cosa ci si aspetta dalla riunione, così, giusto per rompere il ghiaccio, e lo si fa tenendo in mano una spugna che vibra, solo in un secondo momento si scopre che il picciolo della spugna altro non è che un vibratore da usare sotto la doccia. La presentazione funziona esattamente come quella della tupperware o di qualunque altro prodotto con queste modalità: si segue un filo conduttore, si parte dai prodotti dedicati alla salute in senso stretto ad esempio il femidom,il condom da donna, le palline per la ginnastica pelvica, le coppette mestruali (e state tranquille se avete paura di “perderle dentro” sappiate che “la vagina è come la casa – spiegano le consulenti – tutto nasconde e nulla ruba”) e poi il prodotto di cartone per fare la pipi in piedi. Non sono le uniche sorprese: alcuni oli stimolanti intimi vengono fatti provare dalle partecipanti in privato in bagno. Il più incredibile è il Dragon: una sferzata di calore concentrata sul clitoride. Si passa poi ad altri lubrificanti, siliconici o acquosi, si assaggiano anche, visto che molti dei prodotti sono anche commestibili. Si passa alle cose squisitamente leziose come i prodotti per disegnare sul corpo a base di cioccolato o yogurt, fino ad arrivare ai vibratori. Qui si apre un mondo di stimolazioni: da quelli appositi per il punto G a quelli che simulano il sesso orale. L’unico oggetto a forma dichiaratamente fallica è Johnny, un vibratore con ventosa da utilizzare anche sotto la doccia, utilissimo anche per mostrare la funzione dei cockring, ovvero gli anelli per stringere pene e scroto alla base. Uno dei prodotti più apprezzati comunque è il lucidalabbra da fellatio: piccantissimo, fa sentire le labbra enormi e dona piacere anche all’uomo quando il prodotto gli finisce sul pene. E poi biancheria sexy, piume, frustini, manette, paperelle vibranti, plug anali, bunny e molto molto altro. Se volete organizzare una riunione da voi, fatelo: ne vale davvero la pena. E non aspettate che arrivi per forza un addio al nubilato o qualcosa di simile: fatelo per il semplice piacere di condividere un momento divertente e liberatorio con le amiche; scoprirete che la sessualità vissuta con creatività è davvero rigenerante.