EROTICO VENETO – L’ultima moda dei giochi di coppia? I vibratori telecomandati a distanza

I tempi corrono e con loro anche i sex toys! Distanza, flessibilità e personalizzazione sono le parole-chiave del sesso 2.0: i vibratori con telecomando o vibratori wifi sono quei vibratori – ovetti vibranti, vibratori clitoridei, palline vaginali – con dispositivi senza fili per modulare le diverse funzioni ed intensità di vibrazione a breve distanza, di solito 10-20 metri di portata al massimo. I vibratori telecomandati – grande visione lungimirante di quell’artista che è stato Milo Manara nella serie capolavoro di fumetti erotici de “Il Gioco” – sono la risposta più geniale e creativa alle esigenze degli amanti della cosiddetta era digitale. Divertenti e semplici da usare, sono l’ultimissima frontiera del sesso, non più solo reale o solo virtuale, ma entrambi in un connubio di eccitante intrattenimento a due. L’ultima moda delle coppie più trendy è giocare a distanza con vibratore e telecomando nei luoghi pubblici, nei locali, nelle discoteche. Uomo con telecomando in mano, donna con vibratore posizionato, e via al gioco erotico in mezzo alla folla inconsapevole. Ci sono quelli che si attivano a 20 metri di distanza e che possono essere usati per esempio da una stanza all’altra della casa e quelli che invece hanno una portata molto bassa e che servono giusto per giocare l’uno di fronte all’altra. In cerca di un vibratore telecomandato di ultimissima generazione? A voi l’ardua scelta tra ovetti vibranti con telecomando wifi (Hula Beads di Lelo, Secret Vibe di Dorcel, Smart Dream di Adrien Lastic) da usare a breve distanza nella stessa stanza o vibratori coppia con telecomando SenseMotion per agevolare la modulazione delle vibrazioni del toy durante la penetrazione (Tiani 2, Lyla 2 e Ida di Lelo). Come funziona? Non dovrete più cercare i pulsanti + e – alla base del vibratore ma limitarvi a muovere il polso mentre tenete in mano il telecomando. Facile, no? A differenza dei vibratori wireless a lunga distanza, cioè i vibratori app o smartphone, i vibratori telecomandati possiedono un sistema di riconoscimento tra sex toy e telecomando che non prevede l’attivazione di bluetooth o il download di app o software particolari. Basta davvero soltanto inserire le pile necessarie laddove escluse dalla confezione – sia nel controller che nel toy – e premere per qualche secondo il tasto on. Se avete un sex toy Lelo dovrete poi semplicemente muovere il polso, se invece avete un altro sex toy dovete cambiare le vibrazioni con i due tasti a disposizione (uno per l’intensità e l’altro per cambiare programma). In ogni caso, il piacere è tutto vostro!