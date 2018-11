EROTICO – Il nuovo trend? Stare in casa, da soli, in intimo, bevendo alcolici

Se non amate la vita mondana da oggi avete una scusa ufficiale da dare a tutti gli amici che vi invitano ad uscire la sera. Imparate bene questo termine: Kalsarikännit, perchè vi tornerà utile. Cos’è? È una nuova filosofia di vita che arriva dalla Finlandia e consiste nel dedicarsi del tempo da soli in casa, indossando indumenti comodi per godersi un momento di relax. Gli ingredienti? Una serie tv, un film o un libro e un bicchiere di vino o di birra. Il Kalsarikännit di Helsinki non prevede nessuno intorno a te (ammettiamolo, qualche volta la solitudine è una benedizione!) e consiste nello stare in intimo – o indossare un abbigliamento molto comodo e confortevole – sul divano, sorseggiando un alcolico a tua scelta mentre ti dedichi alle attività che ti piacciono. La tisana? Nah, old school. Qui via libera ad una birretta, un cocktail o un calice di vino per godersi, sempre con moderazione, una serata di totale relax tra le mura domestiche. A portare all’attenzione dell’Europa questa tradizione, che viene ripresa anche sul sito ufficiale dedicato alla cultura finlandese prodotto dal Ministero degli Affari Esteri, è stato il libro di Miska Rantanen, Päntsdrunk: Kalsarikänni, The Finnish Path to Relaxation che spiega come questo momento di relax sia utile al benessere non solo della società nordica ma di tutti e che può essere uno spunto per concedersi un momento di svago nella tranquillità di casa. Leggere un libro sorseggiando del vino, scrollare la sezione trending di Instagram senza fretta o guardare per l’ennesima volta il tuo film del cuore in un’atmosfera rilassata, accompagnata da un cocktail. Ecco, tutto questo può essere il Kalsarikännit e noi già lo amiamo.Non solo poi intimo e alcol, perché tu puoi ricreare la tua serata Kalsarikännit inspired aggiungendo anche degli snack o un comfort food di tuo gradimento (pizza, anyone?), le tua serie preferita di Netflix (magari scelta in base al tuo segno zodiacale), il libro che aspettavi di leggere da tempo o il tuo diario segreto, completando con una maschera viso e una coperta morbida questo rituale del relax home-made dalla Finlandia con amore.

Ci siamo, ora sei pronta ad organizzare una serata finnish style, ma ricorda sempre di non eccedere con l’alcol e di goderti la tua compagnia senza sbirciare le mail di lavoro o pensare al prossimo esame. Relax e cin-cin!

ATMOSFERA ATTRAVERSO LE LUCI

tante piccole luci basse e calde piuttosto che una grande luce fredda

lampade fatte con materiali naturali

abbondante uso di candele, meglio se non profumate il fuoco del camino

CIBO E BEVANDE

buon vino

il fai da te: pane, biscotti, torte….impastare e toccare la materia prima

birra

torte

preparare ricette di “casa”

il vin brülè, meglio ancora se fatto in casa

cioccolata di qualità

ABBIGLIAMENTO

casual, per lo più tessuti morbidi e abiti comodi

maglioni larghi

sciarpe e sciarponi

calzettoni di lana

coperte e plaid

LA CASA