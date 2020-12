Eroina e coltello in auto: denunciato

Alle 19:20 di sabato 5 dicembre a Villaverla in via Roma una pattuglia della polizia locale nordest vicentino intimava l’alt a un’ auto che giungeva da Vicenza, in direzione Thiene. Il conducente, uomo 29enne di Sarcedo, dimostrava uno stato di agitazione non giustificato. Invitato a consegnare sostanze stupefacenti eventualmente in suo possesso, l’uomo asseriva di non averne, e pertanto veniva accompagnato nella sede di Thiene. Lungo il tragitto l’uomo estraeva dalla tasca dei pantaloni una dose di eroina, consegnandola agli agenti. Gli agenti procedevano comunque a perquisizione e, all’interno dell’auto, venivano rinvenute ulteriori 2 dosi di eroina ed un coltello a serramanico da punta e da taglio, complessivamente lungo 21 centimetir. L.C. veniva pertanto segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente, con il ritiro della patente di guida, nonchè denunciato per porto abusivo di coltello.