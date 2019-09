Eroina a Campo Marzo, segnalata una coppia che la stava comprando

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ancora due segnalazioni alla Prefettura nell’ambito dell’attività di contrasto della polizia locale allo spaccio di droga in Campo Marzo. Ieri mattina verso le 11.30 il personale che controlla il territorio attraverso i sistemi di videosorveglianza ha notato una coppia avvicinare uno straniero, nell’area verde verso piazzale Bologna, e ricevere un piccolo pacchetto, subito nascosto dalla ragazza nel reggiseno. Intervenuta sul posto, la pattuglia antidegrado ha fermato la coppia che ha consegnato agli agenti due involucri contenenti eroina per 1,03 grammi. La droga è stata sequestrata e i due giovani, lei 24enne di Albettone, lui 28enne di Isola Vicentina, sono stati segnalati alla Prefettura in quanto consumatori di sostanza stupefacente.