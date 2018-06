Erika Stefani: “Primo obiettivo è l’autonomia del Veneto e… chiamatemi Ministro e non Ministra!”

(Paolo Usinabia) Ha prestato giuramento poco fa ed ora è nella pienezza dei suoi poteri. Erika Stefani, 47enne avvocato di Trissino, senatrice vicentina della Lega, neo-ministro agli Affari Regionali ed Autonomie dichiara subito il suo obiettivo:

“Confermo che l’autonomia sarà il primo dei miei obiettivi. Sono investita di un grande carico di responsabilità. Quando si arriva ad avere questo incarico bisogna assumerlo con il massimo dell’impegno anche perché è un percorso non così semplice come può apparire. So che avrò tanto lavoro e mi impegnerò subito, ventre a terra, perché l’autonomia è stata sostenuta con un referendum dai Veneti e il mio obiettivo è quello che non venga tradita la volontà dei cittadini.

Ora ho bisogno di un po’ di tempo per prendere mano con la carica che ricopro, perché ho prestato giuramento poco fa…

E’ impossibile stabilire ora una tempistica -ci dice- perché una legge sull’autonomia deve passare in commissione, in Parlamento, essere votata, analizzata, emendata e riproposta ai due rami del Parlamento”

Erika Stefani da ieri sera, quando il suo nome è comparso nella lista dei papabili ministri, è stata letteralmente sommersa da messaggi di augurio, complimenti e attestazioni di affetto da ogni parte. Da 20 anni la nostra provincia non aveva un ministro. Ed ora ce l’ha, con un ruolo delicato e cruciale, sul quale si gioca la fiducia di milioni di elettori, soprattutto della Lombardia e del Veneto, che lo scorso 22 ottobre hanno votato a maggioranza bulgara il ‘Sì’ all’autonomia delle due Regioni. Soprattutto da Trissino, il suo paese, dove i suoi genitori hanno un negozio di alimentari.

Prima di lasciarla al suo lavoro le chiediamo: “La dobbiamo chiamare Ministro o Ministra?”

“Assolutamente Ministro! Non storpiamo l’italiano. La denominazione ‘ministra’ è ridicola. Ero chiamata ‘avvocato’ nella mia professione e ora sono… ministro. Comunque, se mi chiamate Erika va bene”