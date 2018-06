Erika Stefani Ministro: le congratulazioni da Acque del Chiampo

Andrea Pellizzari “Congratulazioni al Ministro Erika Stefani, firmataria in Acque del Chiampo della mozione contro i PFAS, è una garanzia per il nostro territorio”

(in foto: 2013 – L’Amministratore Unico di Acque del Chiampo di allora, Alberto Serafin, il Presidente del Consiglio di Bacino e Sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin e l’onorevole Pierantonio Zanettin che firmò insieme alla senatrice Stefani la mozione contro i PFAS nella nostra sede cui fa riferimento il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari nel testo).

“Apprendiamo in queste ore dell’importante incarico alla vicentina Erika Stefani, se-natrice della Lega, a Ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali. Si occuperà di-rettamente della trattativa sull’autonomia avviata dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A Erika che conosco e stimo da anni le mie personali congratulazioni e quelle del Consiglio di Amministrazione e gli auguri di buon lavoro” – dichiara no il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari e il Presidente Renzo Marcigaglia – “E’ una notizia che ci conforta perché la senatrice è espressione del nostro territorio di cui è profonda conoscitrice, essendo stata pure Vicesindaco del comune di Trissino, e poi Senatrice. Nel 2013 fu una delle firmatarie insieme agli Onorevoli Pierantonio Zanettin e Rosanna Filippin, della mozione bipartisan sui PFAS che venne presentata proprio nella nostra sede di Acque del Chiampo. In quell’occasione erano presenti, oltre agli interlocutori istituzionali (sindaci, ULSS, ATO, ARPAV, anche le associazioni che si occupano di ambiente sul territorio (Acqua Bene Comune, Vicenza Insieme, Comitato Area Berica, No Alla Centrale, CiLLSA).

Questo precedente, oltre alla rappresentanza territoriale, la rende sensibile rispetto alle azioni che Acque del Chiampo, insieme ai comuni coinvolti, al Consiglio di Bacino e alle Autorità preposte, come Ulss e Commissario Straordinario per l’Emergenza PFAS, Antonio Dell’Acqua, stiamo mettendo in campo. Contiamo su di lei poi anche per il raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia su cui i veneti si sono espressi in modo quasi plebiscitario al referendum.”

“L’aiuto e la colleganza che possiamo realizzare con questo Governo potrebbe fi-nalmente sbloccare una serie di risorse e provvedimenti tali da mettere in sicurezza tutto il territorio vicentino e veneto, sono sicuro che il nuovo Ministro per le Autono-mie e gli Affari Regionali saprà esserci vicina.”