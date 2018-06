Erik Pretto (Lega): “Siamo emozionati, ora l’autonomia del Veneto”. Ministero a Erika Stefani giusta gratificazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VENETO VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

“Devo dire che siamo tutti contenti e molto emozionati perché questo governo è non solo un traguardo, ma anche un grande inizio”. Commenta così il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto, il giuramento del governo gialloverde al Quirinale, che dà inizio ad una nuova era politica nel Paese, almeno nelle aspettative. Pretto soddisfatto anche per l’assegnazione ad Erika Stefani del Ministero agli Affari Regionali ed Autonomie, strategico nella politica della Lega che mira a concretizzare il voto referendario in Lombardia e Veneto dello scorso 22 ottobre.

“Sono contento che Vicenza abbia avuto un Ministro e con queste competenze, perché il suo ruolo sarà determinante per la partita sull’autonomia del Veneto, che vogliamo portare a casa. Ricordo che proprio Vicenza, è la provincia che il 22 ottobre del 2017 ha ottenuto il risultato migliore in percentuale sulla richiesta di autonomia e quindi vediamo il ministero a una vicentina come una giusta gratificazione”.

Ora vi è un rapporto con i 5 Stelle da gestire…

“Con i 5 stelle tutta l’azione di governo di baserà sul contratto di governo che è stato redatto, firmato e poi votato. All’interno del contratto sono sintetizzati i punti comuni dei programmi elettorali del M5S e della Lega, sui quali abbiamo trovato convergenza. Solo su questi punti andremo a legiferare”.

E il ministero degli Interni a Matteo Salvini?

“Matteo Salvini è la persona più adatta a ricoprire questo ruolo delicatissimo, perché ha chiarezza di idee determinazione e capacità gestionale. Riuscirà nell’intento e inizierà l’azione di governo applicando una politica più attenta alla gestione dell’immigrazione”.