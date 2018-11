Erik Pretto (Lega) nella commissione antimafia

“Sono grato al Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari ed al nostro Segretario Federale Matteo Salvini per la prestigiosa nomina all’interno della Commissione bicamerale di inchiesta sul “Fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, che mi onora per la responsabilità affidatami vista la delicatezza del tema trattato”. Così il deputato della Lega Nord vicentino Erik Pretto dopo la nomina.

“È un ruolo che eserciterò -continua- con particolare attenzione alla mia regione, il Veneto. È infatti noto come il territorio veneto, vista la particolare densità produttiva, sia stato sfruttato per il riciclaggio di capitali illeciti, anche attraverso operazioni finanziarie formalmente legali.

La ricchezza del Veneto ed il tessuto d’impresa diffuso lo rendono appetibile per tante associazioni criminali, e le crisi aziendali avvenute hanno creato potenziali presupposti per nuovi spazi di infiltrazione.

Ricordo che sono oltre 400 i beni immobili confiscati nella nostra regione, distribuiti in tutto il territorio. Diventa fondamentale il riutilizzo di questi beni, nell’ambito di una educazione alla legalità che è da anni un valore reso concreto dalle tante iniziative organizzate nelle scuole e sul territorio attraverso l’opera di molte Amministrazioni comunali sensibili”.

On. Erik Umberto Pretto