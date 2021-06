Era ricercato in Montenegro: 57enne italiano arrestato alla stazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella tarda serata di ieri sera, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un italiano di 57 anni, pluripregiudicato, ricercato in Montenegro per truffa.

L’uomo, fermato in tarda serata, è stato sottoposto ad un controllo dal personale della Polizia Ferroviaria; dopo gli accertamenti, è stato riscontrato l’uomo è stato riconosciuto e quindi arrestato. In attesa di essere estradato per scontare la sua pena di un anno e due mesi, l’uomo è stato condotto al carcere di Vicenza.