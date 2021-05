Era latitante dal 2019: arrestato 36enne rumeno

Questa mattina, le Volanti della Questura di Vicenza hanno arrestato D.I., cittadino rumeno classe 1985, latitante dal 2019. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Brescia ad un anno e nove mesi di reclusione per stalking ai danni della sua ex ragazza, ma per quasi due anni era rimasto in libertà.

Le Volanti della Questura hanno trovato l’uomo in un albergo della periferia ovest della città e l’hanno arrestato immediatamente, per poi condurlo al carcere di Vicenza.