Epica impresa vicentina alla Regata 500X2

Il vicentino Giorgio Baschirotto

assieme all’amico Andrea Zerial si sono presentati al via domenica 26 maggio a bordo di Mordilla,

barca portacolori dello Yacht Club Vicenza, con in tasca delle pessime previsioni meteorologiche

ma comunque carichi dell’adrenalina necessaria per una regata non-stop di almeno 5 giorni.

Già dalle prime ore di lunedì l’intera flotta, che stava dirigendosi verso le isole Tremiti, ha subito un

rapido peggioramento meteorologico con vento di scirocco sopra i trenta nodi e onde di oltre due

metri e mezzo, che ha costretto molti equipaggi al ritiro, alcuni con rotture importanti. Il Mordilla

Team, capitanato dagli armatori Thomas Stocco e Gianluca Boffo, ha seguito con trepidazione

l’intera regata da terra, nella totale assenza di comunicazioni dovute all’eccessiva distanza dalla

costa. La preoccupazione maggiore era per le dimensioni della barca, un Farr 30, sicuramente

vincente in condizioni di poco vento ma poco incline a subire delle avverse condizioni meteo. Al

giro di boa alle isole Tremiti il peggio sembrava passato. Mordilla è rimasta la più piccola e la più

leggera barca in gara; la tenacia e la determinazione di Baschirotto e Zerial stupiva tutti gli

appassionati che stavano seguendo l’evento in diretta web del circolo organizzatore.

La risalita verso Caorle, seppur in condizioni marine migliorate, è stata ancora una volta contro

vento con un sms da bordo che recitava “adesso 18 nodi di tramontana, onda cattiva” al quale il

Mordilla Team da terra rispondeva: “sempre a lamentarvi :-)”.

All’alba di venerdì 31 l’arrivo, dopo 110 ore di navigazione ininterrotta tra i complimenti di amici e

avversari. Un risultato epico, suggellato dal terzo posto di classe e un quinto assoluto.