Entro marzo al via i lavori per la passerella Viale Trento-piscine

È stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione, tra il parcheggio delle piscine in viale Ferrarin e via Monte Zebio, per una spesa complessiva di 100 mila euro.

Il via ai lavori, che verranno affidati direttamente dal servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune, sarà dato entro marzo.

“Grazie all’intervento riusciremo a garantire il transito sulla passerella in condizioni di sicurezza – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Sostituiremo completamente il piano di calpestio, formato da un tavolato in legno in evidente stato di degrado ed usura, con una pavimentazione in materiale ecologico e andremo ad eseguire una serie di lavori, tra i quali la riverniciatura dello scheletro e l’installazione di corpi illuminanti, che permetteranno di riqualificare l’intera struttura”.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Michele Scarso di Vicenza, prevede la completa sostituzione della pavimentazione in legno con pannelli in materiale composito resistente e antiscivolo, che riproducono l’effetto della doga di legno.

Saranno sostituiti gli elementi di sostegno del piano di calpestio, dei pannelli in lamiera forata mancanti e delle lampade segna-percorso laterali con luci a led.

Tutti gli elementi in acciaio della passerella saranno riverniciati con una finitura in grigio antracite.

Inoltre, saranno rimosse alcune siepi che ostacolano la visibilità lungo il percorso di accesso sul lato di via Monte Zebio e sarà realizzata una nuova recinzione composta da una rete metallica plastificata e pali in legno.

La passerella ciclopedonale è costituita da un’unica campata e ha una lunghezza di 43 metri circa e una larghezza di 2,50 metri.