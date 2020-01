Entrano in negozio per acquistare scarpe e si allontanano con portafogli

Furto all’nterno di un negozio di Vicenza lo scorso 9 gennaio. La titolare 48enne del negozio “Not Only Stock” di Corso Padova, si è presentata ieri in questura per sporgere denuncia raccontando quanto successo nel suo negozio nel pomeriggio di quel giorno.

Verso le 17 e 30 due clienti donne, descritte come ben vestite e italiane, sono entrate e, dopo aver osservato la merce esposta hanno deciso di acquistare una sciarpa. Una delle due clienti ha chiesto però di far provare un paio di scarpe ad un’amica che si trovava in auto fuori dal negozio. Mentre la titolare si è allontanata per prendere il numero di scarpe cercato, le due avrebbero allungato le mani e rubato, dalla borsa della titolare, il portafogli di marca Louis Vuitton, contenente documenti, effetti personali e 270 euro in contanti.

La donna si è accorta del furto al momento della chiusura del negozio e inizialmente ha pensato ad uno scherzo del marito. Resasi conto, infine, di essere stata derubata, ha deciso di sporgere denuncia.