Entrano armati in casa di una donna e aggrediscono il figlio

Violenta aggressione domenica 20 dicembre alle 6.30 in un’abitazione di via Crispi a Barbarano Mossano.

I Carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina assieme a quelli di Barbarano Mossano, sono intervenuti in un’abitazione privata, di una donna di 41 anni. Poco prima, due individui dopo aver suonato il campanello, fingendosi “Carabinieri”, sono entrati nell’abitazione dirigendosi immediatamente nella camera da letto del figlio 20enne, che stava dormendo, prendendolo a pugni e minacciandolo con un coltello.

La madre nel tentativo di fermare gli individui è stata strattonata per un braccio e minacciata anche lei con il coltello. I malcapitati hanno riportato lievissime lesioni non refertate. Nella giornata di oggi i militari della Stazione di Barbarano Mossano, assieme a quelli della Sezione Operativa, hanno perquisito le abitazioni di G.G.D., vicentino di 20 anni e D.M.G. vicentino di 24 anni.

In casa del primo è stato rinvenuto il coltello utilizzato la mattina del 20.

I due giovani sono stati denunciati per “violazione di domicilio in concorso, minaccia aggravata, danneggiamento e usurpazione di titoli”. Le indagini proseguono per capire le motivazioni alla base del fatto.