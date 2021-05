Ubriaco entra contromano in autostrada e fa un frontale: sette feriti.

Il Giornale di Vicenza riporta dell’incidente avvenuto sull’autostrada del Brennero domenica sera alle 22 quando due coppie di vicentini, di ritorno da una gita al Lago di Garda, si sono ritrovati inaspettatamente una macchina provenire in senso opposto senza poter far nulla per evitare l’impatto. Sette persone sono rimaste ferite nello scontro, per fortuna nessuna gravemente. Il guidatore della macchina aveva guidato per circa 11 chilometri in senso opposto nella A22 ed è risultato positivo all’alcoltest.

L’incidente si è verificato nella zona di Affi, provincia di Verona. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, l’ubriaco è entrato in autostrada a Verona nord, imboccando contromano la corsia in direzione Affi. L’uomo, visto che il traffico non era particolarmente intenso, sarebbe andato fino al casello successivo senza rendersi conti del senso di marcia sbagliato. Al chilometro 215 ha colpito di striscio una macchina, staccandole lo specchietto retrovisore sinistro, quindi si è schiantato contro la Mercedes classe C con a bordo i quattro vicentini.

Sul posto vigili del fuoco, Suem e polizia, anche se per fortuna, a parte qualche medicazione di base, non ci sono state conseguenze gravi per nessuno di loro. Sette nel complesso i feriti: le due coppie di vicentini, il guidatore ubriaco e le due persone a bordo della prima macchina colpita. Il responsabile dell’accaduto sarebbe stato trovato con un valore superiore all’1,5 g/l di alcol nel sangue. Caricato sull’ambulanza, è stato portato all’ospedale di Peschiera per accertamenti.