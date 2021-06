Entra nel giardino di una casa privata e dà in escandescenze: denunciato

Alle 17 di ieri pomeriggio, in via Pecori Giraldi, un cittadino di 48 anni ha allertato la Polizia perchè nel giardino di casa sua era entrato un uomo che non voleva andarsene. All’arrivo della volante, l’uomo, alterato, ha iniziato anche a inveire contro i poliziotti e a diventare violento. Gli agenti hanno bloccato, che è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. M.M., 26 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è risultato anche essere irregolare nel territorio ed è stato affiato all’ufficio immigrazione.