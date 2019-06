Entra in una casa e ruba bici, arrestato 50enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Intervento della Stazione Carabinieri di Nove: uomo arrestato per furto in abitazione”

I Carabinieri della Stazione di Nove hanno tratto in arresto il rumeno 50enne pregiudicato senza fissa dimora ILIE MARICEL per furto in abitazione.

Il soggetto si era introdotto nelle pertinenze di un’abitazione di Tezze sul Brenta, Via Paolo Borsellino, venendo sorpreso dal proprietario che avvisava il 112 mentre il malvivente asportava una bicicletta.

Sul posto è prontamente giunta una pattuglia della Stazione di Nove che ha provveduto ad individuare il soggetto, nel frattempo inseguito dalla vittima del furto, traendolo in arresto.

La bicicletta è stata restituita all’avente diritto.

ILIE MARCEL è stato trattenuto presso le camere di sicurezza e quindi tradotto oggi in Tribunale per il giudizio direttissimo, ove è stato convalidato l’arresto ed è stata irrogata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Vicenza.

Il soggetto era stato scarcerato il 13 maggio scorso per analoghi reati ed è sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g. presso la Stazione Carabinieri di Cittadella.