Entra dal panettiere e gli rubano l’auto

Furto di automobile ieri a Vicenza in viale Sant’Agostino. Vittima un cittadino di Arcugnano che si è visto sottrarre l’auto da ignoti dopo averla lasciata per qualche minuto incustodita. L’episodio è avvenuto alle 7 di mattina. L’uomo, un 45enne, si era fermato in un panificio per acquistare la colazione. Un rito quotidiano di pochi minuti, durante il quale lasciava incautamente il veicolo, una Opel Astra, fermo con le chiavi inserite nel cruscotto. Fino a ieri, quando, uscito dal panificio, non ha più trovato la sua auto. Ha sporto denuncia in questura