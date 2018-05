Entra al Prix ubriaco e minaccia i commessi che lo controllano

VICENZA – Non è certo piacevole essere controllati a vista se si entra in un negozio, ma nel caso di ieri alle 19 nel supermercato Prix di viale dell’Industria a Vicenza, gli operatori avevano valide ragioni per tenere d’occhio due cittadini rumeni, S.F. di 28 anni e M.I. di 25 anni. I due sono volti noti alle forze di polizia ed hanno una lunga serie di precedenti per furto. Inoltre, ieri sono entrati nel negozio in evidente stato di ubriachezza.

Accortisi di essere attenzionati, i due hanno capito la malparata e, mentre il 28enne si dileguava, il 25enne ha iniziato ad insultare e minacciare i commessi con frasi del tipo: “Spacco tutto!”, “Vi aspetto fuori!”, “Se chiamate la polizia vi aspetto fuori!” e via dicendo…

Dopo la sfuriata ha deciso di allontanarsi, non prima di aver sferrato un violento pugno contro la porta di uscita, danneggiandola.

Si è poi ripresentato nel supermercato ma a quel punto era in arrivo una volante della polizia. L’uomo è stato fermato, identificato e denunciato per danneggiamento e minacce oltre che sanzionato per lo stato di ubriachezza molesta in cui versava