Enrico Hüllweck nominato nuovo Presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza riunita ieri per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, presieduta dal Sindaco Francesco Rucco, ha approvato il bilancio consuntivo dell’attività 2019 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza: si chiude in pareggio (anzi con un utile di circa 4.000 euro) il bilancio 2019, ottenendo il consenso e il plauso dei Soci (Comune di Vicenza e Regione del Veneto).

Non era scontato il risultato positivo, visto che il bilancio preventivo era stato approvato con un disavanzo negativo di 80.000 euro, ripianato nel corso dell’esercizio annuale da economie di gestione e contenimento della spesa corrente, da maggiori incassi derivanti da vendita di biglietti e abbonamenti e noleggio e affitto delle sale (+ 41 % rispetto al bilancio preventivo approvato), a testimonianza che una buona programmazione paga anche in termini economici.

Ed è sicuramente un risultato importante per la Fondazione, che testimonia un percorso virtuoso di crescita, un impegno costante al miglioramento e “fotografa” un teatro in salute. Indicatori positivi in questo senso sono gli incassi relativi alla vendita biglietti e abbonamenti che portano alle casse della Fondazione 1.100.000,00 euro (più del 22% rispetto al 2018), le 240 giornate di occupazione degli spazi del teatro nel corso del 2019, dato comprensivo delle 120 date di spettacolo e delle 160 locazioni delle sale e delle altre aree disponibili (ad esempio la terrazza) attività di locazione che ha generato ricavi per 397.000 euro. Il sindaco e i soci hanno ringraziato il Presidente uscente, Roberto Ditri, e i membri del Consiglio di Amministrazione per aver indicato alla Segreteria Generale e a tutto lo Staff della Fondazione le linee guida per migliorare il bilancio e aver ottenuto risultati così importanti. L’Assemblea ha nominato il nuovo Presidente: è Enrico Hüllweck, che della Fondazione è stato il primo Presidente dal 2007 al 2010; a lui, durante il suo secondo mandato come Sindaco di Vicenza (2003-2008), si deve la costruzione del Teatro Comunale, con l’inaugurazione nel

dicembre 2007. Enrico Hüllweck succede a Roberto Ditri che ha guidato la Fondazione da maggio 2016.

“Diamo il bentornato in Fondazione ad Enrico Hüllweck – afferma il primo cittadino Francesco Rucco – figura che è da considerarsi come il padre del teatro comunale, siamo convinti che la sua presidenza sarà ricca di impegno e di enstusiasmo”.

Con il nuovo Presidente si rinnova, in parte, anche il Consiglio di Amministrazione: accanto all’imprenditore vicentino Marco Lorenzi, rinominato e in carica dal novembre 2018 come rappresentante del Comune di Vicenza, siederà nel CdA Roberto Sette in rappresentanza della Regione del Veneto. Roberto Sette, avvocato specializzato in diritto processuale amministrativo, operativo presso il Tar del Veneto, dal 2015 è assessore alla cultura, turismo, associazioni non sportive e politiche giovanili del Comune di Malo.

Nuova anche l’indicazione dei Soci della Fondazione riguardo alla nomina del Direttore Artistico, della Fondazione, nomina che sarà discussa nel primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a Giancarlo Marinelli, regista e scrittore, Direttore Artistico del 73° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico e neo Direttore Artistico del Circuito Regionale Arteven, figura che affiancherà il Presidente nelle scelte strategiche e coordinerà i ruoli dei responsabili artistici delle varie sezioni che compongono l’offerta culturale del Teatro Comunale di Vicenza.

Il nuovo Presidente con il rinnovato Consiglio di Amministrazione, guideranno la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza fino alla fine del mandato, in un momento storico particolare, di grandi difficoltà, in conseguenza della pandemia dei mesi scorsi. Il ruolo del Teatro Comunale, è stato riconosciuto all’unanimità, è fondamentale nella ripresa della vita della Città e come polo di riferimento culturale e aggregatore sociale per il pubblico e la cittadinanza.

Il nuovo Presidente Enrico Hüllweck. (nato a Vicenza nel 1946), medico pediatra, è stato Sindaco di Vicenza per due mandati, dal 1998 al 2008; è stato deputato nella XII Legislatura (1994-1996) e capo della segreteria politica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal 2008 al 2011.