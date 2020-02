Ennesimo pollo degli annunci online: mette in vendita Iphone e si fa truffare per 1500 euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La vendita di un Iphone diventa un incubo per un vicentino di 44 anni residente in città. Lo scorso 31 gennaio ha messo in vendita sul portale di annunci Subito.it un Iphone 11 al prezzo di 700 euro.

E’ stato contattato da un acquirente, che riferiva di essere di Bergamo e di cercare uno smartphone per la figlia.

Ne è seguita una breve contrattazione, nella quale il vicentino, convinto del suo fiuto e polso per gli affari, non ha abbassato il prezzo.

Ne è seguita poi la trattativa per il pagamento. L’acquirente, non volento giustamente inviare soldi prima di avere il prodotto, gli ha dato alcune indicazioni che hanno generato la truffa.

Come funziona la truffa?

Il finto acquirente ha proposto di effettuare il pagamento tramite postepay. Ha invitato il 44enne a recarsi presso uno sportello bancomat delle poste (Postamat) dove gli ha promesso di accreditargli i soldi dell’Iphone sul conto legato alla carta che avrebbe inserito nello sportello. Mentre il venditore era allo sportello l’acquirente gli ha dato le indicazioni:

-Inserire il bancomat- Selezionare il circuito di pagamento- Selezionare Ricarica Postepay

A questo punto gli ha comunicato un numero di carta postepay da inserire, facendogli credere che tale numero fosse dell’ordine per il prodotto. Gli ha fatto selezionare l’importo pattuito prima di confermare il “pagamento”.

Il vicentino ha inserito ben tre importi di 500 euro. Cadendo non una ma tre volte nella trappola.

Il finto acquirente si è cosi fatto accreditare 1500 euro direttamente sulla sua postepay, per poi sparire nel nulla.

Il 44enne si è accorto che qualcosa non andava quando gli sono arrivati sul telefonino i messaggi di avvenuti pagamenti.