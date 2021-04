Enduro, Vaccaretti porta a casa il podio nella gara di Park Ceranesi a Genova

Secondo podio in altrettante gare per il vicentino Andrea Vaccaretti, pilota della Irontech Motorsport, nella Trial Master Beta, categoria TR2, nella gara svoltasi domenica a Park Ceranesi, nel genovese, in una gara pesantemente condizionata da un meteo altalenante.

La competizione di enduro, nella quale i centauri si affrontano su percorsi accidentati cercando di svolgerli nel minor tempo possibile, sta richiamando ad ogni evento un centinaio di appassionati e Vaccaretti, dopo le prime due gare, sta lottando per le prime posizioni nella classifica generale, dopo aver vinto la prima corsa.

Tuttavia, il portacolori di Irontech Motorsport, in sella alla consueta Beta Evo 300 a 2 tempi, ha faticato parecchio durante il primo giro di gara, disputato sotto una pioggia pesante, per poi rendersi autore di una perentoria rimonta nelle successive tornate, grazie alla spinta del proprio minder.

Pioggia battente, forte vento e temperature invernali caratterizzavano l’apertura dell’evento ligure, su di un terreno non del tutto congeniale al pluridecorato pilota di San Pietro Mussolino.

“Il percorso era quasi completamente sterrato” – racconta Vaccaretti – “con qualche zona prevista all’interno di un fiumiciattolo. C’erano pochi sassi, un terreno che a me non piace tanto perchè patisco parecchio le salite e le discese. Tanta pioggia e vento, con temperature che si aggiravano attorno ai sette gradi. Il primo giro si è rivelato molto difficile per me perchè non avevo nessun grip in discesa, si scivolava parecchio ed era anche un pochettino pericoloso. In queste condizioni trovarsi ad aprire le zone non era il massimo ed infatti ho sofferto molto.”

Uscito dal primo giro con uno score di trenta, quarto parziale e lontano dai primi, a rivelarsi determinante per la ripresa era la figura di Giovanni Del Rosso, in grado di imprimere in Vaccaretti la giusta determinazione per affrontare le successive tornate, con l’arrivo del sole.

Con il fondo in progressivo miglioramento il portabandiera del motoclub Casalborgone cambiava passo e, sul secondo giro, firmava la seconda prestazione di categoria TR2.

Assecondato da una Beta Evo 300 a 2 tempi seguita al meglio dal Team Locca Miglio Vaccaretti chiudeva il terzo ed ultimo passaggio in seconda piazza, a pari penalità con il vincitore finale Coppi, agguantando un podio sofferto ma determinante per il campionato.

“Sono molto contento di aver recuperato il terzo gradino del podio” – aggiunge Vaccaretti – “ma molto del merito va al mio minder, Giovanni Del Rosso, perchè è stato determinante nello spingermi a non mollare quando ero in difficoltà, dopo il primo giro. La moto ha funzionato bene, come al solito del resto quando si lavora con il Team Locca Miglio. L’arrivo del sole, nel secondo e terzo giro, mi ha permesso di spingere di più ed infatti è andata decisamente meglio. Sono anche molto soddisfatto dell’aver evitato infortuni e, credetemi, che in quelle condizioni era davvero facile. Sono caduto un paio di volte, pesantemente, ma è andato tutto bene. Un particolare ringraziamento lo voglio fare ad Irontech Motorsport, al Team Locca Miglio, a Giovanni Del Rosso ed a tutti quelli che mi sostengono in questa stagione agonistica 2021.”