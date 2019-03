Emozioni forti per la seconda edizione del Masiera Academy

Simona Atzori, Paolo Simoncelli e Yuri Chechi sono stati i testimonial della seconda edizione del Masiera Academy, l’iniziativa del Masiera Day nata per premiare gli studenti sia per meriti scolastici che sportivi. Dopo la prima felice edizione del 2018 #iosonolegale, con Tina Montinari, Giancarlo Caselli e Roberto Baggio, il gruppo promotore si è presentato nuovamente alla città con l’hastag #oltreognilimite, per attribuire le 5 borse di studio ad altrettanti giovani del 1°, 2° 3° 4° e 5° anno degli Istituti Scolastici Superiori cittadini.

Oltre 2000 gli studenti convenuti al PalaRomare di Schio in una mattinata a loro dedicata, con la conduzione del dj Gianni Manuel e la diretta Facebook.

Un intenso silenzio di pubblico ha accompagnato la performance di Simona e altre due danzatrici che si sono esibite sul palco per dare il via all’evento.

“Gli ostacoli che incontro sono spesso negli occhi di chi mi guarda”, ha detto Simona rispondendo alla domanda di una studentessa.

Anche Paolo Simoncelli, padre di Marco, campione di motociclismo, morto a seguito di un incidente nel 2011, a chi gli ha chiesto se ha dei rimpianti, si è detto sereno di aver dato al figlio la possibilità di seguire la sua grande passione.

Yuri Chechi ha raccontato di aver dovuto abbandonare la ginnastica a corpo libero per cui aveva grande talento naturale, dopo un infortunio a un mese dalle Olimpiadi di Barcellona del 1992 alle quali si sarebbe dovuto presentare tra i favoriti, dopo un lavoro di preparazione di otto anni.

“Non mi sono arreso e ho ricominciato a “studiare” per diventare bravo con gli anelli. Per quelli avevo meno talento e ho dovuto lavorare di più, ma è lì che ho imparato che il lavoro conta più del talento”

Presenti sul palco anche Alex Pietribiasi, studente dell’ITIS De Pretto che due anni fa fu investito in moto da un’auto pirata ed è costretto su una sedia a rotelle, una rappresentanza degli studenti delle scuole superiori cittadine, l’assessore allo sport Aldo Munarini e il sindaco Valter Orsi. Con loro Paola Zanrosso e Simonetta Romare, rispettivamente vedova e sorella di Livio Romare, in memoria del quale hanno avuto inizio Masiera Day e le iniziative collegate.

Martina Cumerlato, premiata un anno fa, ha preceduto la consegna delle borse di studio 2019. “Lo sport mi salva la vita tutti i giorni” ha dichiarato “e mi dà inoltre l’energia necessaria per portare avanti i miei impegni universitari (è iscritta al corso di laurea di Ingegneria energetica a Bolzano).

Alla fine sono stati svelati i nomi dei premiati ognuno dei quali ha ricevuto un assegno di 500 euro:

Classe Prima: Maia Frigo, Istituto Pasini, campionessa di pattinaggio artistico

Classe Seconda: Chiara Pizzolato, Liceo Scientifico Tron indirizzo sportivo, atletica leggera

Classe Terza: Benedetta Moresco, Liceo Scientifico Tron indirizzo sportivo, golf

Classe Quarta: Jacopo Carlo Canale, Liceo Scientifico Tron indirizzo scienze applicate, bushido Karate

Classe Quinta: Massimo Guerra, Istituto Garbin, atletica leggera, mezzofondo