Emozionante concerto al San Bortolo (VIDEO)

Quando la musica viene dal cuore ed arriva ad emozionare le anime. È il progetto di Flavio Bordin, il sassofonista padovano che questo pomeriggio si è esibito davanti all’ingresso del monoblocco del San Bortolo. Un concerto che ha emozionato i visitatori ed i volontari di Vicenza for Children, che hanno sostenuto l’iniziativa realizzata dall’organizzatrice di eventi Hiriye Todesco grazie alla donazione delle Acciaierie Valbruna.

“Ci siamo davvero emozionati ascoltando il vario repertorio di Flavio Bordin – spiega la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – e la sua musica ha saputo portare colore e, soprattutto, donare una prospettiva positiva per il futuro. Un’interpretazione intensa, che ci ha profondamente colpito. Al contempo siamo grati ad Hiriye Todesco, molto popolare nel web, che ha organizzato l’evento coronando anche dei sogni dei nostri piccoli angeli”.

Infatti, Hiriye Todesco ha donato ai bambini del San Bortolo 80 calzini antiscivolo/scarpette igienizzabili prodotte dall’azienda trevigiana Wai Hybrid Shoes, ma soprattutto ha realizzato il sogno della piccola Chiara, in attesa di trapianto.

“La nostra Chiara, grazie ad Hiriye Todesco – aggiunge la presidente Scarrico – ha potuto parlare con il suo mito, il campione di tennis Adriano Panatta, che le ha promesso che appena starà meglio andranno assieme a giocare a tennis. Un bel gesto, che ha trasmesso ad un piccolo angelo tanta felicità in un momento complesso della sua vita”.

Il sassofonista Flavio Bordin ha recentemente portato la sua musica anche sul tetto dell’Ospedale di Padova, un gesto di speranza e, senza dubbio, decisamente originale, per riempire di calore la città. Ed oggi l’iniziativa è stata replicata a Vicenza.

Flavio Bordin si è avvicinato allo studio della musica all’età di cinque anni ed a dieci è stato selezionato per accedere al Conservatorio Cesare Pollini di Padova, dove ha studiato il clarinetto classico. Dopo sei anni, si è diplomato ed ha iniziato lo studio del sassofono.

Oggi Bordin si esibisce su palchi nazionali ed internazionali interpretando musica soul, funky, gospel e pop, sia come solista, che con il Summertime Choir. Ha suonato al fianco di artisti come Mario Biondi, Michael Bolton, Anggunn. Si è esibito nell’Aula Nervi in Vaticano, al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, al Teatro Filarmonico di Verona ed al Grand Teatre de Monte Carlo. Attualmente presenta la sua musica come solista, con il Summertime Choir e con Luca Minelli.