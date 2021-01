Emergenza neve, il sindaco di Roana: “Auto ostacolano i mezzi, chiudere il Costo”

Il sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco, ha chiesto ufficialmente al presidente della Provincia, Francesco Rucco, di chiudere la strada provinciale del Costo che porta in Altopiano. Lo si apprende dal Giornale di Vicenza. Il tutto, spiega il sindaco, per agevolare il lavoro degli spartineve e “per scongiurare situazioni di pericolo lungo la principale direttrice per l’Altopiano oltre che per evitare il più possibile il transito non necessario alle auto”.