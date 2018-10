EMERGENZA MALTEMPO: Meglio togliere le auto dai garage interrati

Sul problema del maltempo, arriva un comunicato dal Comune di Vicenza che suggerisce le aree di sosta per chi sposta l’auto dagli interrati a rischio allagamento

In particolare lunedi 29 e martedì 30 ottobre, in via precauzionale si consiglia a chi risiede o ha attività in zone a rischio allagamenti di spostare dagli interrati veicoli e altri beni.

Di seguito l’elenco delle aree di sosta sicure individuate sulla base delle aree a rischio allagamenti.

Area Vicenza centro

Via Pforzheim – viale Cricoli (park Cricoli)

Via Baden Powell (cittadella degli studi)

Via Ragazzi del ’99 (parcheggio cimitero)

Via Trieste (parcheggio viale del Cimitero)

Monte Berico (piazzale della Vittoria)

corso SS Felice e Fortunato – via Cattaneo (park Cattaneo)

Via Cattaneo – via dei Cairoli (ex sedime ferroviario)

Viale Btg. Framarin (parcheggio Teatro Comunale)

Via Btg. Framarin – via Cengio

Via del Mercato Nuovo (parcheggio mercato ortofrutticolo)

Area Vicenza Sud (zona Riviera Berica)

Abitato di Santa Croce Bigolina

Parcheggio cimitero strada di Longara

Area Vicenza Nord

Quartiere Laghetto

Abitato di Polegge

Area Vicenza Est

Quartiere San Pio X

Quartiere Stanga

Zona Parco Città

Quartiere Anconetta

Area Vicenza Ovest

Quartiere Ferrovieri

Quartiere San Lazzaro

Quartiere Cattane

Quartiere Pomari