Emergenza maltempo, Celebron: “Attivarsi urgentemente per valorizzare i Vigili del Fuoco di Vicenza”

“Quanto accaduto nell’ovest vicentino nei giorni scorsi deve farci riflettere sull’importanza del lavoro che quotidianamente svolgono i vigili del fuoco. Servono persone, mezzi e strutture”. Questo il commento del segretario provinciale della Lega Matteo Celebron, in merito alla necessità di intervenire per garantire maggiore supporto al corpo dei Vigili del Fuoco.

“Il ruolo dei volontari – esordisce Celebron – in queste emergenze è fondamentale e non finiremo mai di dire loro ‘grazie’. La Protezione Civile provinciale e regionale ha dimostrato ancora una volta grande solidarietà, con tanti gruppi comunali e associazioni che si sono attivati fin da subito per portare sostegno e mezzi nell’ovest vicentino, duramente colpito dal maltempo. Serve però ricordare il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco che in queste occasioni risultano essere indispensabili per competenze e capacità di muoversi in situazioni di emergenza”.

“La nostra provincia – ricorda l’esponente leghista – è tra le più industrializzate d’Italia con un’importante presenza anche di siti a rischio. Questa quantificazione sembra essere indirettamente proporzionale alla disponibilità di mezzi, uomini e strutture dei Vigili del Fuoco che, troppo spesso, devono sopperire a queste mancanze con la loro grande capacità di adattamento e la naturale propensione ad aiutare il prossimo che non bastano però per rispondere ad interventi eccezionali come quelli dei giorni scorsi”.

“Chiedo quindi, in pieno spirito collaborativo, che gli esponenti vicentini e veneti del Governo si facciano carico di queste carenze e che intervengano prima possibile per portare a Vicenza uomini, mezzi e strutture idonee alla necessità del territorio. Troppo spesso si parla di sicurezza – conclude Celebron – dimenticando che il corpo dei Vigili del Fuoco è un anello fondamentale di questa catena che non può e non deve spezzarsi mai”.