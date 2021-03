Emergenza Covid e vaccini: conferenza unificata dei sindaci dell’Ulss 8

Ieri mattina videoconferenza unificata per i sindaci delle aree est e ovest dell’Aulss 8 Berica. In ordine del giorno, un primo approfondito confronto con il nuovo direttore generale Maria Giuseppina Bonavina sulla diffusione del Covid e sul piano vaccini.

Bonavina ha confermato ai sindaci di aver trovato una realtà ottimale, dinamica e flessibile nell’organizzazione anche in questi tempi emergenziali, con una situazione dei contagi complessa, anche se meno critica che altrove in Veneto.

“Da parte nostra – commenta il sindaco Francesco Rucco, che ha partecipato all’incontro con l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – abbiamo ribadito la massima disponibilità del Comune di Vicenza nel sostegno alla campagna vaccinale, destinata a registrare un nuovo impulso fin dalle prossime settimane. In questo senso ho proposto di valutare eventuali nuovi centri di vaccinazione per tutto il territorio, ad esempio a est della città, in aggiunta a quello fieristico o per trovarsi pronti con altre location se e quando in futuro Ieg avesse bisogno degli spazi dell’hub per riprendere le proprie attività”.

Nel corso della videoconferenza è stata data anche notizia delle conferme a direttore sanitario dell’Aulss 8 Berica di Salvatore Barra e a direttore dei servizi sociali di Giampaolo Stopazzolo, accanto alla nuova nomina a direttore amministrativo di Fabrizio Garbin al posto di Tiziano Zenere, andato in pensione.

“Si tratta di un’ottima notizia – rileva l’assessore Matteo Tosetto – che ci consente di continuare a collaborare con una squadra affiatata e rodata con cui abbiamo lavorato in modo molto efficace anche nei momenti più difficili della pandemia”.