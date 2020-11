Emergenza Coronavirus, riparte il servizio Vicenza Sicura

Riparte Vicenza Sicura, il servizio dedicato agli anziani e alle persone sole, fragili e in difficoltà che risponde al numero 0444221020.

Considerata la nuova fase emergenziale, infatti, su proposta del vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto l’amministrazione ha deciso di tornare a rafforzare le azioni riservate a questa fascia di popolazione.

“Dopo la positiva esperienza della primavera scorsa – dichiara il sindaco Francesco Rucco – torniamo a garantire un sostegno alle fragilità attraverso un servizio molto concreto. Anche in questa nuova emergenza non lasciamo indietro nessuno”.

“In questa seconda ondata pandemica – aggiunge l’assessore Tosetto – stiamo registrando molti più casi di persone che devono rimanere in isolamento a casa. Ma quando sono anziane e prive di una rete familiare o di amici, non riescono nemmeno a far fronte ai bisogni essenziali, come acquistare medicine o fare spesa. Di qui la necessità rafforzare un servizio che ci consente non solo di aiutare chi è in difficoltà, ma anche di monitorare in tempo reale la mappa delle fragilità della nostra comunità”.

Da domani mercoledì 4 novembre, quindi, lo 0444221020 risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17.30.

Valutato lo stato di necessità del richiedente, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, gli operatori potranno attivare servizi come la consegna di pasti a domicilio (a carico economico totale o parziale del richiedente in base a quanto previsto dal regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali), l’assistenza domiciliare con operatori; il trasporto per l’accompagnamento ambulatoriale, se indispensabile; la spesa a domicilio (a carico del richiedente sia il costo della spesa che l’eventuale addebito per il servizio di consegna, se richiesto dal supermercato); il ritiro gratuito delle prescrizioni dal medico di base; il supporto gratuito per pagamenti in posta come bollette, affitti e altro (il servizio e’ gratuito, escluso naturalmente quanto dovuto per il pagamento e le spese postali previste); la messa a disposizione dell’elenco degli artigiani certificati a cura di Confartigianato (con la prestazione dell’artigiano a carico del richiedente); un’attività di sostegno psicologico alla solitudine.

Il call center, coordinato dal personale dei servizi sociali del Comune nella sede di via Torino, è affidato agli operatori del progetto Vita Sicura, mentre a seconda del tipo di servizio richiesto saranno attivati i volontari di Croce Rossa di Vicenza, Croce Verde, Associazione nazionale carabinieri.