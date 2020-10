Emergenza coronavirus in Europa, Macron “chiude” Parigi e Londra alza il pericolo da “medio” a “alto”

LONDRA – Londra è in procinto di dichiarare “l’allerta alta” rispetto al coronavirus, il secondo livello nella scala delle misure imposte dal governo di Boris Johnson per contenere la diffusione del Covid nel Regno Unito. Lo ha annunciato il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan, secondo quanto riportato dalla Bbc. La decisione, ha precisato il primo cittadino, sarà presa “molto presto, forse quesa settimana”. Londra ha registrato ieri 1.722 nuovi casi di coronavirus con un tasso di infezione di oltre 730 ogni 100.000 abitanti.

PARIGI – “Il virus riparte, circola molto velocemente in Europa e nel nostro Paese”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, presentando le nuove restrizioni nell’Hexagone per fermare la diffusione del contagio di Covid-19, nel corso di un intervento televisivo per annunciare la nuova stretta. “Siamo nella seconda ondata e tanti Paesi stanno prendendo provvedimenti”, ha aggiunto. “Non abbiamo perso il controllo, ma in Francia la situazione è molto preoccupante” afferma il presidente francese. “Siamo in una situazione preoccupante e questo giustifica il fatto di non restare inermi né cedere al panico” ha aggiunto. E’ un virus “pericoloso e grave per tutti”. “Siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”, ha avvertito Macron, aggiungendo che “il virus riparte, circola di nuovo rapidamente in Europa e nel nostro Paese”. Il capo dell’Eliseo ha dunque annunciato il coprifuoco nella regione di Parigi, tutto chiuso dalle 21 alle 6 per quattro settimane, a partire da domenica a mezzanotte, nelle zone di massima allerta. “Il coprifuoco interesserà circa 20 milioni di persone” precisa Macron, “tutti i cinema, teatri, ristoranti, bar, tutte le persone saranno a casa loro”. Quindi, l’invito a non “essere più di sei a tavola, anche in privato”.