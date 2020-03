Emergenza coronavirus: fioccano le denunce, nessuna pietà per i trasgressori

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina e Lonigo, nel pomeriggio e serata di ieri hanno denunciato per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, tredici persone come di seguito riepilogato

Comune di Altavilla Vicentina —— Un 26enne residente ad Arcugnano vè stato sorpreso a piedi lungo la S.R. Regionale 11 e si è giustificato riferendo che stava facendo rientro a casa proveniente da Vicenza dove, in precedenza, si era recato per fare la spesa accompagnato da un conoscente che non riusciva a contattare perché, nel frattempo, gli si era rotto il telefono. Un 18enne residente a Brogliano ha giustificato la sua presenza riferendo che stava facendo rientro a casa a piedi, in assenza dei mezzi pubblico, proveniente dall’abitazione del cugino dove si era recato a fargli visita. Un ristorante pizzeria è stato trovato aperto con la presenza all’interno della proprietaria che stava preparando alcune pizze che, successivamente, dovevano essere ritirate dai clienti.

Comune di Lonigo —— Un 30enne controllato alla guida della propria auto alle 01.30 circa, si è giustificato asserendo che stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia della fidanzata.

Comune di Vicenza ——– Ben nove le persone (tra cui due minorenni) denunciate nel capoluogo perché sorprese all’esterno delle rispettive abitazioni senza giustificato motivo. Nella circostanza uno dei denunciati, controllato a Campo Marzo, veniva trovato in possesso di 6 grammi di marjiuana, detenuta per uso personale.