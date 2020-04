Emergenza coronavirus: a Brendola un help desk per aiutare imprese e lavoratori

“Posso detrarre dal reddito le donazioni alimentari? La scadenza dell’IMU a giugno verrà prorogata? Sono in cassa integrazione, posso intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario come quella di baby sitter con il libretto famiglia? Il mio ristorante a Brendola può fare consegne a domicilio fuori comune?” Queste sono solo alcune delle domande che spesso, in queste settimane di emergenza, lavoratori e imprese si stanno facendo. A tal proposito, per aiutare chi è in difficoltà il Comune di Brendola ha attivato un servizio per le imprese (complessivamente circa 900) e i lavoratori autonomi e dipendenti brendolani. Sarà attiva, infatti, già da oggi sul sito del Comune una nuova, apposita sezione studiata e dedicata a tutti gli aggiornamenti pratici sulle più importanti novità in materia fiscale, di diritto amministrativo e di diritto del lavoro che possono interessare: www.comune.brendola.vi.it/c024015/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20322. Ma non solo: è a disposizione anche una casella di posta elettronica – helpdesk.lavoratorieimprese@comune.brendola.vi.it – per imprese e lavoratori di Brendola per porre quesiti cui come ente locale il Comune di Brendola può rispondere. “Le imprese, i lavoratori autonomi e i dipendenti privati hanno bisogno oggi di un supporto anche dal lato dell’informazione tecnica – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – con un aggiornamento costante per poter risolvere problematiche interpretative dei provvedimenti presi per contrastare la diffusione del Coronavirus. È per questo che è nato l’help desk, che rimarrà attivo per tutta la durata dell’emergenza e verrà aggiornato quasi quotidianamente”. Il desk sarà curato dall’assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero e dal dottore commercialista Ivan Gallico, i quali seguiranno la pubblicazione quotidiana di approfondimenti sulle novità più importanti in materia economica che possono interessare agli operatori economici ed ai lavoratori autonomi e dipendenti per affrontare al meglio le difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria in corso. Si punterà non a testi prettamente normativi, ma a testi semplici alla lettura o a rimandi di link utili e chiarificatori. “Un modo, anche questo, per stare vicini come amministrazione comunale ai nostri cittadini, sperando che questa emergenza passi presto” – conclude il Sindaco Beltrame.