EMERGENZA CALDO – La consegna dei farmaci è a domicilio

I farmacisti vicentini garantiscono ai cittadini in difficoltà la consegna dei farmaci a domicilio,

anche in orario notturno e nei giorni festivi

In questi giorni in cui le temperature e l’afa risultano particolarmente pericolose per anziani e altre categorie a rischio, Federfarma Vicenza ricorda che sono attivi alcuni servizi che, con modalità differenti, garantiscono la consegna a domicilio dei farmaci, anche in orario notturno e nei giorni festivi.

Il primo di questi servizi rientra nell’ambito del progetto Estate Sicura, promosso dall’Amministrazione Comunale di Vicenza, di cui Federfarma Vicenza è partner, e prevede per gli anziani soli non deambulanti la consegna a domicilio dei farmaci con ricetta, in orario diurno; inoltre la consegna a domicilio sarà garantita anche in orario notturno e festivo, per i farmaci urgenti (sempre con ricetta). Il servizio è gratuito (si pagherà solo il costo dei farmaci) e per farne richiesta è sufficiente chiamare il call center dedicato (al numero 0444 221020), attivo tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 7 alle 22, fino al 31 agosto; saranno gli operatori di quest’ultimo, poi, a smistare poi la richiesta alla farmacia di competenza.

Con modalità differenti, inoltre, il servizio di consegna dei farmaci a domicilio è attivo anche negli altri Comuni del territorio provinciale, grazie ad una partnership di Federfarma Vicenza con Battistolli-Rangers. In questo caso, per le ricette con dicitura “farmaco urgente”, durante l’orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 8.45 del mattino successivo, tutti i giorni dell’anno) è sufficiente chiamare il numero 848 000 110: il personale di Battistolli-Rangers ritirerà a domicilio la ricetta e si recherà nella farmacia di turno più vicina per l’acquisto del farmaco prescritto, che sarà quindi consegnato a casa.

Infine, sempre per la consegna a domicilio dei farmaci con ricetta – ma senza carattere di urgenza – è a disposizione dei cittadini anche il numero verde 800 189521, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30: in questo caso il servizio è gestito da Federfarma nazionale ed è quindi attivo in tutta Italia. Possono accedervi le persone disabili o comunque impossibilitate, anche temporaneamente, a recarsi in farmacia. Anche in questo caso il servizio di consegna domicilio non ha alcun costo per i cittadini.