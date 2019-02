Emergenza babygang, Forza Nuova a Thiene: “Espulsione immediata”

A seguito dell’aggressione con scippo ai danni di un’anziana novantenne avvenuta a Thiene in centro storico da parte di una babygang, blitz di Forza Nuova ieri sera a Thiene con striscione recitante “STOP CRIMINI, RIMPATRIO”, per chiedere l’immediata espulsione dal territorio nazionale di tutte le persone, minorenni o maggiorenni, che si rendono protagonisti di crimini efferati ai danni della comunità. In queste ore il movimento ha annunciato una mobilitazione per sabato 9 marzo proprio a Thiene, per chiedere l’immediato ripristino della legalitá e severe punizioni per la baby gang autrice dell’episodio.