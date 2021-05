EMA – Ok a vaccinazioni Pfizer ai ragazzi da 12 a 15 anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) venerdì ha approvato l’uso del vaccino anti-Covid Pfizer / BioNTech per i 12-15 anni, che diventa il primo vaccino ad essere autorizzato per gli adolescenti nei 27 paesi dell’Unione europea.

“Come previsto, il Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA ha approvato oggi l’uso del vaccino della Pfizer-BioNTech per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni”, ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini presso l’EMA, durante una conferenza stampa.