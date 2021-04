EMA – Con AstraZeneca si va avanti: i benefici superano i rischi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha riferito che i coaguli di sangue dovrebbero essere considetati come un effetto collaterale “molto raro” del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19.

L’EMA ha stabilito “un possibile collegamento con casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse”, ha detto l’agenzia in una nota. Tuttavia, ha indicato di non aver identificato un fattore di rischio specifico, ritenendo che una spiegazione “plausibile” per rari casi di coaguli di sangue potrebbe essere una risposta immunitaria. Ha anche stabilito “un possibile collegamento con casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse”.

Tuttavia, l’EMA ricorda che il rapporto rischi / benefici rimane “positivo”.