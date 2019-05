Eliminato il dosso in strada di Setteca’

“Come avevamo promesso ai residenti che ci avevano segnalato i molti disagi patiti a fronte di nessun vantaggio in termini di riduzione della velocità, oggi abbiamo eliminato il dosso di strada di Setteca’. Nei prossimi giorni faremo altrettanto con quello di strada delle Caperse”. L’annuncio è del sindaco Francesco Rucco a cui si unisce l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero che dichiara: “Questi manufatti non solo non svolgono la funzione per la quale sono stati installati, ovvero quella di rallentatori della velocità, ma inducono addirittura a comportamenti scorretti, come passare con le ruote sul bordo della carreggiata, generano fastidiose vibrazioni e costituiscono un pericolo per gli utenti degli autobus e soprattutto per chi viene trasportato sui mezzi di soccorso”.

Il dosso di strada di Setteca’, in particolare, è stato rimosso anche in relazione all’imminente attivazione del servizio di bus a chiamata “Peri-metrò” di Svt.