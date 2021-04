Elicottero della Protezione Civile nei cieli? Addestramento triplice (FOTO)

Triplice addestramento in poche ore oggi con l’elicottero della Protezione civile della Regione Veneto, convenzionato con il Soccorso alpino e speleologico Veneto per intervenire in specifiche attività in ambiente ostile. L’elicottero dell’Antincendio boschivo regionale, di stanza a Oregne di Sospirolo, si è adoperato per effettuare imbarchi e sbarchi in tre luoghi diversi della provincia con tre Stazioni differenti. Dopo un briefing introduttivo con l’equipaggio in ciascun punto di partenza e una ricognizione iniziale: con il Soccorso alpino di Belluno ha trasportato le squadre da Bolzano Bellunese in cima al Monte Terne; in Alpago ha imbarcato i soccorritori a Malga Pian Formosa per sbarcarli sul Monte Cornor; con il Soccorso alpino di Agordo è partito dal Rifugio Capanna Trieste per portare in quota le squadre al Bivacco Ghedini, sul Van delle Nevere in Moiazza, dove passa la Ferrata Costantini. Nei tre luoghi è stato poi simulato l’infortunio di una persona, con il conseguente recupero mettendo in atto tutte le manovre di ambito invernale – ancoraggi, riprese di calata, imbarellamento, trasporto con toboga, spostamento con sci – fino alla discesa a valle.