ELEZIONI VICENZA – Fracasso (PD): “Adesso non lasciamo soli i nostri amministratori”

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene in merito al risultato delle elezioni amministrative in Veneto. “Le sconfitte di Vicenza e Treviso sono un conto salato che paghiamo a causa di un clima politico nazionale sfavorevole. Un buon candidato e buon programma può non bastare. Proprio per questo abbiano bisogno di rimettere in campo idee forti che parlino non solo alle comunità cittadine – e spesso lo sappiamo fare – ma all’intero Paese. Senza questo sforzo i nostri amministratori locali rischiano l’isolamento. Aver perso le elezioni amministrative dei due capoluoghi è un boccone amaro da accettare, inutile nasconderlo”.