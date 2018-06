ELEZIONI VICENZA – Confagricoltura si congratula con il nuovo sindaco

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

“Ci congratuliamo con il nuovo sindaco di Vicenza e gli auguriamo un buon lavoro, confidando che con la sua esperienza e le competenze acquisite negli anni potrà puntare a fare il meglio per la città”.

Così Enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza, si esprime sulla nomina di Francesco Rucco, con cui ha condiviso alcune esperienze legate all’attività sindacale giovanile: “Ci siamo conosciuti alcuni anni fa, quando io ero rappresentante provinciale dei giovani di Confagricoltura e lui consigliere comunale – sottolinea Pizzolo -. Insieme abbiamo partecipato a molti incontri dei giovani rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Comune, costruendo un proficuo rapporto di dialogo e di collaborazione. Siamo anche entrambi tifosi del Vicenza, tra l’altro… Da questo rapporto di cordialità e stima reciproca ora ci auguriamo possa nascere un proficuo rapporto di collaborazione su tutte le iniziative e le problematiche legate al mondo dell’agricoltura e alla città di Vicenza. In particolare, auspichiamo un coinvolgimento per tutto ciò che riguarda le infrastrutture che interessano il futuro del territorio, dalla Tav alle ferrovie, che saranno di importanza primaria per le attività economiche”.