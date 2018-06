ELEZIONI VICENZA – Cisl: “Nuove sfide in vista per la nuova giunta”

Il commento di Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza, all’indomani delle elezioni amministrative che hanno visto il trionfo di Rucco:

«Innanzi tutto auguro un buon lavoro al nuovo sindaco di Vicenza e ringrazio chi ha amministrato la Città negli ultimi anni. Viviamo un’epoca di grandi trasformazioni e anche Vicenza è in una fase in cui ha bisogno di evolversi per cogliere tutte le sue potenzialità. La grande sfida che attende questa nuova giunta sarà proprio quella di cogliere le trasformazioni in atto e guidarle, anziché subirle, creando così nuove condizioni per lo sviluppo».