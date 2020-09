ELEZIONI VENETO – I vicentini in Consiglio: Donazzan vince la battaglia con Berlato – Per Cecchetto si profila ripescaggio – Possamai (PD) a Venezia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Quando manca una manciata di sezioni si delinea la lista degli eletti. Certa la conferma di Roberto Ciambetti (lista Zaia presidente); passano anche l’ex sindaci di Orgiano, Marco Zecchinato, e quello di Creazzo, Stefano Giacomin. Possibile elezione anche per l’assessore al patrimonio del comune di Vicenza, Silvia Maino.

In Fratelli d’Italia Elena Donazzan stravince la battaglia con il berlatiano Forte e passa, prima dei vicentini. Secondo Joe Formaggio, terzo Silvio Giovine e quarto Forte. Molto dipenderà da quanti vicentini entreranno in Consiglio. Fratelli d’Italia secondo le proiezioni ha 5 seggi in regione. Se dovesse passare solo Donazzan e dovesse essere confermata assessore, è certa l’entrata di Joe Formaggio.

In casa Lega certo Finco e Lanzarin. Se uno dei due diventa assessore pronta ad entrare Milena Cecchetto, ex sindaco di Montecchio Maggiore.

Nel PD bel risultato di Giacomo Possamai che va in Consgislio e di Chiara Luisetto, in bilico.