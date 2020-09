ELEZIONI VENETO – Gli eletti in consiglio (dati della Regione)

Ecco le stime della Regione, quando mancano 27 sezioni. Sicuramente eletti i candidati citati nel titolo. I candidati con asterisco sono i primi dei non eletti, che potranno entrare in consiglio se qualche eletto diventerà assessore. Per esempio, nel Vicentino, l’ex sindaco di Montecchio Maggiore Milena Cecchetto per la Lega, se Lanzarin o Finco saranno nominati assessori o in Fratelli d’Italia, Joe Formaggio (ex sindaco di Albettone) se Donazzan diventerà assessore, come pure Tisato in Lista Zaia. Lo stesso vale per le altre province. Dati in aggiornamento