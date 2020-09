ELEZIONI VENETO – Alta affluenza in Veneto – I risultati in diretta

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre Tviweb segue i risultati delle elezioni Regionali del Veneto aggiornando sugli exit poll e sullo spoglio. Le operazioni di voto per Elezioni Regionali e Referendum terminano alle 15 e da quell’ora saranno pubblicati i primi exit poll e inizieranno le operazioni di spoglio.

L’ultimo aggiornamento sull’affluenza è relativo alle ore 23 di domenica (vedi sotto tabella Veneto)

Il dato più alto riguarda proprio il Veneto con affluenza al 46,12%.

In Toscana 45,9, in Campania 38,92%, in Liguria 39,29% e in Puglia 39,84%. In tutte le regioni il dato di partecipazione alle Regionali è più basso di quello relativo al voto referendario. Ecco l’affluenza per il voto referendario:

Veneto 51,04%, Marche 47,56%, Valle d’Aosta 56,37%, Liguria 44,07%; Toscana 48,29%, Puglia, al 43,71%, Campania 42,80%.