ELEZIONI – Trasporto gratuito al seggio per chi non può muoversi

In occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, per usufruire del servizio di trasporto gratuito, entro giovedì 23 maggio, i cittadini con difficoltà di deambulazione certificata possono richiedere il passaggio ai seggi con un mezzo attrezzato con pedana elettrica elevatrice ad uso carrozzina, un’autovettura e un’ambulanza.

Il servizio va prenotato telefonando – entro giovedì 23 maggio – allo 0444222517 (Servizi sociali e abitativi in contra’ Busato 19), dalle 9 alle 12. Il richiedente sarà richiamato venerdì 24 maggio entro le 12, per confermare la prenotazione e definire precisamente l’orario del trasporto al seggio.

Per usufruire del servizio, domenica 26 maggio, oltre a un documento di identità valido, l’interessato dovrà essere in possesso di certificazione medica (da esibire all’autista) che attesti la difficoltà di deambulazione.

I richiedenti che riescono a muoversi autonomamente o con l’aiuto di un accompagnatore dovranno attendere il servizio di trasporto nella strada di transito adiacente al proprio domicilio. Chi è impossibilitato ad alzarsi dal letto potrà invece attendere gli addetti al trasporto nella propria abitazione. È possibile richiedere, se necessario, la presenza di un accompagnatore.

Accesso ai seggi privi di barriere architettoniche per gli elettori non deambulanti

Possono accedere ai seggi privi di barriere architettoniche, anche se diversi dalla propria sezione di appartenenza, gli elettori non deambulanti in possesso di un’attestazione medica rilasciata dall’AUlss 8 Berica anche in data precedente per altri scopi, in cui sia evidenziata la capacità ridotta alla deambulazione; oppure di una copia autentica della patente di guida, purchè dalla stessa risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla deambulazione; oppure dell’attestato di ammissione al voto, richiesto all’ufficio Elettorale entro le 18 di venerdì 24 maggio, se si intende accedere a un seggio diverso da quello di appartenenza e di propria iscrizione elettorale.

Per il rilascio del certificato medico occorre rivolgersi all’AUlss 8 Berica.

Il rilascio dei certificati medici per l’esercizio del diritto di voto avviene negli ambulatori del distretto interessato, durante il normale orario ambulatoriale (tabella orari al link https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/223538).

Per l’utenza di tutta l’AUlss n. 8 Berica è, inoltre, prevista l’apertura straordinaria del Servizio Igiene e sanità pubblica (via IV Novembre 46) venerdì 24 maggio, dalle 8 alle 9, e sabato 25 maggio, dalle 9 alle 11.

Il medico del servizio Igiene e sanità pubblica in turno di reperibilità, per i residenti del Distretto Est, sarà inoltre a disposizione per tutta la giornata di domenica 26 maggioper il rilascio dei certificati richiesti attraverso il Suem dell’Ospedale di Vicenza (tel. 0444752420); per i residenti del distretto Ovest sarà invece a disposizione sabato 25 e domenica 26 maggio per il rilascio dei certificati richiesti attraverso i centralini degli Ospedali di Arzignano (tel. 0444479111) e di Valdagno (tel. 0445484111).

Seggi privi di barriere architettoniche

Circoscrizione 1

Sezione 52: scuola primaria Zanella, contra’ San Domenico 46

Sezione 77: scuola secondaria di primo grado Maffei, contra’ Santa Caterina 11

Circoscrizione 2

Sezione 72: scuola secondaria di primo grado Scamozzi, via Einaudi 74, Longara

Sezione 92 scuola secondaria di primo grado Maffei, contra’ Santa Caterina 11

Circoscrizione 3

Sezione 44 scuola secondaria di primo grado Barolini, via Palemone 20

Sezione 64 scuola primaria Lioy, viale della Pace 197

Circoscrizione 4

Sezione 30 scuola primaria Zanella, contra’ Porta Padova 63

Sezione 34 scuola primaria Riello, via Massaria 70

Circoscrizione 5

Sezione 78 scuola primaria Laghetto, via Lago di Pusiano 1

Sezione 32 istituto professionale Lampertico (succursale), strada Sant’Antonino 32

Circoscrizione 6

Sezione 80 scuola primaria Zecchetto, via Corelli 12

Sezione 86 azienda Ulss n. 8 Berica – Distretto Est, corso Santi Felice e Fortunato 227

Circoscrizione 7

Sezione 88 ex scuola elementare Loschi, via Rismondo 2

Sezione 90 ex scuola elementare Loschi, via Rismondo 2

Contatti

Ufficio elettorale, Palazzo degli Uffici, piazza Biade 26 (orario di apertura al pubblico:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30, accesso libero; mercoledì dalle 10 alle 14, solo su appuntamento da prenotare online; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, solo su appuntamento da prenotare online), tel. 0444221430 e 0444221432, email uffelettorale@comune.vicenza.it, PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

In via straordinaria l’ufficio elettorale sarà aperto anche: mercoledì 22 maggio dalle 10 alle 14 anche (senza appuntamento online); venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 18; domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.