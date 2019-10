ELEZIONI IN UMBRIA – Stefani: “Premiata la coerenza della Lega” – Celebron: “Pd e M5S sempre più lontani dalle gente”

“Credo che le elezioni in Umbria provino che i cittadini stanno premiando la coerenza e soprattutto chi ha dimostrato di portare avanti azioni governative conformi ai programmi e agli intenti con capacità”. Lo dichiara la senatrice vicentina della Lega Erika Stefani, ex ministro del Governo Conte I, ora all’opposizione. “La gente riconosce che abbiamo capacità pragmatica ed ha penalizzato in Umbria un’alleanza sbagliata, non naturale.

Il Movimento 5 Stelle -continua Stefani- con il voto alle Europee ed ora alle Regionali ha ricevuto una lezione degli elettori, che giudicano la loro azione di governo come non voluta. In un anno e mezzo sono passati dal 30 all’8% e questo è la riprova che non c è apprezzamento su come lavorano quando sono al governo. Hanno decretato che due partiti (Pd e 5 Stelle) hanno conquistato il governo nazionale a suon di calcoli, con il manuale Cencelli in mano, per arrivare a posizionarsi nelle sedi del potere senza sottoporsi al vaglio dei cittadini.

Il voto in Umbria dimostra anche come in questo momento la Lega abbia un forte consenso popolare e l’hanno premiata per la coerenza”.

Stefani non commenta il voto degli alleati e torna sul tema della coerenza. “Voglio parlare del 37% alla Lega. I cittadini hanno bisogno di persone capaci di governare, sapendo che le persone che vai a votare poi seguano la linea per cui hai votato. E questo è la Lega.

Oggi ci troviamo al governo due partiti che non hanno nessun consenso ed è molto grave che vi sia un governo, in Italia, così che non riflette il consenso popolare. E’ un errore istituzionale, che crea ancora maggiore sfiducia dei cittadini verso la politica. Il Movimento 5 Stelle in questo anno è stato sfiduciato e non può stare al governo del Paese”.

“Partito Democratico e Movimento 5 Stelle -dichiara invece il segretario cittadino della Lega, Matteo Celebron – sono sempre più lontani dalla gente. Un’elezione che ha confermato l’incapacità dei pentastellati di dare risposte concrete ai territori, una deblacle la loro che continua inesorabile, conferma ne sono i 100 mila voti persi rispetto alle elezioni europee. Sono gli stessi elettori del M5S che di fatto hanno sfiduciato il Governo delle poltrone. Salvini e la Lega -chiude Celebron- sono sempre più leader del centro destra, pronti a Governare per evitare che l’Italia sia ostaggio di un premier immobile e di due partiti che, neanche nelle loro roccaforti, sono in grado di riscuotere consenso”.