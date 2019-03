Elezioni del 26 maggio, domande entro il 7 marzo per i residenti all’estero

In occasione delle elezioni europee di domenica 26 maggio, gli elettori vicentini che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio e i loro familiari conviventi, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di votazione, possono votare nel Consolato italiano competente per territorio di residenza estera, in appositi seggi all’occorrenza predisposti.

Per beneficiare di tale possibilità, entro il 7 marzo i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda.

In alternativa, i residenti temporaneamente all’estero possono votare in Italia, nel Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, usufruendo delle agevolazioni di viaggio previste.

La modulistica e le relative informazioni sono disponibili nella scheda informativa sul sito del Comune “Voto cittadini italiani residenti all’estero per elezioni europee”.

Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale (tel. 0444221430/1432, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30), email uffelettorale@comune.vicenza.it, PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Maggiori informazioni sulle elezioni europee sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Comune :http://bit.ly/ElezioniEuropee2019.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it