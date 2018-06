ELEZIONI 2018 – Ecco i nuovi sindaci della Provincia

La lunga notte elettorale in Provincia si è divisa tra nuovi arrivati e riconferme quasi plebiscitarie.

A Chiampo un vero e proprio gradimento popolare ha investito un quasi incredulo Matteo Macilotti, sindaco uscente e riconfermato con un imponente il 90,24%, un dato che a conti fatti è il più alto tra tutti i quasi 800 Comuni che hanno votato ieri. Fin dai primi minuti delo spoglio ai seggi era chiaro che il 37enne Matteo sarebbe stato riconfermato, anche se il sindaco stesso afferma che non si aspettava una percentuale così alta. Cinque anni fa Macilotti sindaco fu una sorpresa per molti, oggi è una conferma per tutti. Anche l’affluenza racconta molto del sentiment chiampese: 61,18%, oltre la media provinciale. L’avversario in quota Lega, Mariano Vantin, ha raccolto un 10%.

A Rossano Veneto Morena Martini con il 70% e la sua lista “Rossano2023” è stata riconfermata. Una vittoria, anche questa, che non ha sorpreso i più, poiché Martini è sempre stata in testa fin dall’inizio dello spoglio delle schede, rispetto agli avversari “Progetto Rossano Trevisan” dell’ex sindaco Gilberto Trevisan e “Lista Ganassin Lega” di Paola Ganassin. Anche a Rossano, quindi, i cittadini hanno premiato il lavoro svolto in questi 5 anni.

Cristiano Pretto di Impegno Comune è il nuovo sindaco di Barbarano-Mossano con il 69,65%: il primo del nuovo Comune costituitosi da poco. Un buon risultato per l’ex sindaco di Barbarano anche se il dato che salta più agli occhi è la bassa affluenza ai seggi: il 54,5%.

Ad Enego, il paese con l’affluenza più bassa del Vicentino, Ivo Boscardin di “Un futuro per Enego” è stato eletto, come da previsioni, con il 66,58% nella sua civica “Un futuro per Enego”. Il paese eviterà così il commissariamento.

A Castelgomberto Davide Dorantani, 47 anni, della “Lista civica per Castelgomberto” con il 56,90% ha battuto gli altri candidati Andrea Cocco di “Insieme per Castelgomberto e Valle”, Giuliano De Franceschi di “Il nostro paese”.

A Quinto Vicentino Renzo Segato, 53 anni, con il 56,46% viene rieletto sindaco con la lista Viviamo Quinto Insieme, che ha battuto l’altro candidato alla carica di primo cittadino Andrea Miazzolo, della lista “Un futuro per Quinto”. Alta l’affluenza ai seggi: 60,38%.

Daniele Galvan con il 41,68% è stato rieletto sindaco di Bolzano Vicentino: il primo cittadino uscente si presentava con la lista civica “Bolzano per tutti Lisiera e Ospedaletto” e ha battuto Gianluigi Feltrin, ex assessore ai lavori pubblici della sua amministrazione e Massimo Berdin.

A Marostica il giovanissimo 28enne Matteo Mozzo di “Lega/Liga Veneta/Vivere Marostica” con il 33,78% entra nel palazzo comunale. Una vittoria che si è odorata fin da subito ai seggi, con l’unico avversario rappresentante del centrosinistra che ha provato a tenergli testa: Giorgio Santini. Pochi i voti per il sindaco uscente, Marica Dalla Valle.

A Recoaro Davide Branci ha vinto con la lista “Uniti per Recoaro” con il 39,31%